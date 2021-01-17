В Буйнакске более 300 человек обратились к врачам с отравлением

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В дагестанском Буйнакске число людей, обратившихся к врачам с симптомами отравления, увеличилось до 303. Госпитализация потребовалась 199 пациентам.
В Буйнакске более 300 человек обратились к врачам с отравлением
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на мэрию города.

«Всего с момента начала массового отравления в городе Буйнакске за помощью обратились 303 человека, из них 239 — дети», — заявил представитель мэрии.

Отмечается, что среди 199 госпитализированных было 170 детей.

К настоящему времени в больнице остаются 70 человек. За последние сутки выписаны 34 пациента. 

Ранее дагестанские власти сообщили, что в Буйнакске 196 человек обратились к врачам в связи с отравлением, из них 96 были госпитализированы.

В водопроводной воде в Буйнакске обнаружили возбудителя дизентерии. СК завёл уголовное дело по факту отравления людей.

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