СК возбудил уголовное дело после массового отравления в Буйнакске
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подаётся в дома жителей города по водопроводным линиям.
В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий в отношении должностных лиц, которые отвечают за функционирование водопроводных сетей.
Ранее в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан сообщили, что число отравившихся в дагестанском Буйнакске возросло до 71, среди них 61 ребёнок.