СК возбудил уголовное дело после массового отравления в Буйнакске

В Дагестане возбуждено уголовное дело после массового отравления детей в Буйнакске, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подаётся в дома жителей города по водопроводным линиям.

В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий в отношении должностных лиц, которые отвечают за функционирование водопроводных сетей.

Ранее в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан сообщили, что число отравившихся в дагестанском Буйнакске возросло до 71, среди них 61 ребёнок.