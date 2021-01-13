СК возбудил уголовное дело после массового отравления в Буйнакске

Короткая ссылка
В Дагестане возбуждено уголовное дело после массового отравления детей в Буйнакске, сообщили в следственном управлении СК России по региону.
СК возбудил уголовное дело после массового отравления в Буйнакске
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подаётся в дома жителей города по водопроводным линиям.  

В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий в отношении должностных лиц, которые отвечают за функционирование водопроводных сетей.

Ранее в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан сообщили, что число отравившихся в дагестанском Буйнакске возросло до 71, среди них 61 ребёнок. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить