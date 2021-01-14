Роспотребнадзор сообщил о возбудителе дизентерии в воде в Буйнакске

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Специалисты Роспотребнадзора в Дагестане обнаружили в водопроводной воде в городе Буйнакске, где произошло массовое отравление, возбудителя дизентерии.
Роспотребнадзор сообщил о возбудителе дизентерии в воде в Буйнакске
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Дагестану.

«По результатам исследования материала от 19 больных и водопроводной воды, обнаружена ДНК возбудителя дизентерии (Shigella). Отобрано 50 проб водопроводной воды на вирусологические, санитарно-химические и санитарно-бактериологические показатели, из них исследована 21 проба. По полученным результатам, 18 проб не соответствуют установленным требованиям», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с тем, что водоснабжение осуществлялось с нарушениями санитарных норм, Роспотребнадзор вынес постановление о запрете использования воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения в разводящую сеть Буйнакска, для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

Согласно последним данным, число госпитализированных с отравлением в дагестанском Буйнакске увеличилось до 90, среди них 76 детей.

СК возбудил уголовное дело по факту отравления людей.

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