Роспотребнадзор сообщил о возбудителе дизентерии в воде в Буйнакске
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Дагестану.
«По результатам исследования материала от 19 больных и водопроводной воды, обнаружена ДНК возбудителя дизентерии (Shigella). Отобрано 50 проб водопроводной воды на вирусологические, санитарно-химические и санитарно-бактериологические показатели, из них исследована 21 проба. По полученным результатам, 18 проб не соответствуют установленным требованиям», — говорится в сообщении ведомства.
В связи с тем, что водоснабжение осуществлялось с нарушениями санитарных норм, Роспотребнадзор вынес постановление о запрете использования воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения в разводящую сеть Буйнакска, для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.
Согласно последним данным, число госпитализированных с отравлением в дагестанском Буйнакске увеличилось до 90, среди них 76 детей.
СК возбудил уголовное дело по факту отравления людей.