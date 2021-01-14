Число госпитализированных с отравлением в Буйнакске возросло до 90

Число госпитализированных с отравлением в дагестанском Буйнакске увеличилось до 90, среди них 76 детей, сообщили в городской администрации.

«Количество пациентов, поступающих в детскую и центральную больницы города с признаками отравления, продолжает увеличиваться и на 14:00 14 января составляет 90 человек (из них 76 детей)», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что жителей Буйнакска после массового отравления вакцинируют от гепатита А.

По предварительным данным, причиной отравления стала загрязнённая вода, которая подавалась по водопроводным линиям.

СК возбудил уголовное дело по факту отравления людей в Буйнакске.