Жителей Буйнакска после массового отравления вакцинируют от гепатита А

Вакцинацию населения против гепатита А проведут в дагестанском Буйнакске, где более 100 человек отравились, предположительно, питьевой водой. Об этом сообщила врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

«Сегодня в городе начнутся (мероприятия. — RT) с целью профилактики дальнейшего распространения кишечной инфекции, по предписанию Роспотребнадзора мы начнём вакцинацию населения против гепатита А», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Беляева, в больничном стационаре остаются 83 человека с симптомами острой кишечной инфекции, среди них 69 детей.

Ранее сообщалось, что всего за помощью в связи с отравлением обратились 115 человек, из них 83 были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной отравления стала загрязнённая вода, которая подавалась по водопроводным линиям.

СК возбудил уголовное дело.