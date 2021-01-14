Жителей Буйнакска после массового отравления вакцинируют от гепатита А
- РИА Новости
«Сегодня в городе начнутся (мероприятия. — RT) с целью профилактики дальнейшего распространения кишечной инфекции, по предписанию Роспотребнадзора мы начнём вакцинацию населения против гепатита А», — приводит её слова ТАСС.
Как отметила Беляева, в больничном стационаре остаются 83 человека с симптомами острой кишечной инфекции, среди них 69 детей.
Ранее сообщалось, что всего за помощью в связи с отравлением обратились 115 человек, из них 83 были госпитализированы.
По предварительным данным, причиной отравления стала загрязнённая вода, которая подавалась по водопроводным линиям.
СК возбудил уголовное дело.