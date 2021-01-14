В Буйнакске из-за отравления госпитализированы 83 человека

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Число обратившихся к врачам с отравлением в дагестанском Буйнакске увеличилось до 115, из них 83 человека госпитализированы.
В Буйнакске из-за отравления госпитализированы 83 человека
  • РИА Новости

«Всего за помощью обратились 115 человек. На данный момент в больницах города курс лечения проходят 83 человека, из них 69 детей. Их состояние лёгкой и средней степени тяжести. За последние сутки выписались 26 человек, из них 16 детей», — сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Ранее стало известно, что водопроводные сети в дагестанском городе Буйнакске обеззараживают после массового отравления местных жителей водой.

СК возбудил уголовное дело по факту отравления.

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