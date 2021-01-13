Водопроводные сети Буйнакска обеззараживают после массового отравления

Водопроводные сети в дагестанском городе Буйнакске обеззараживают после массового отравления местных жителей водой. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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РИА Новости

«По предписанию Роспотребнадзора уже проводится гиперхлорирование водопроводных сетей в городе», — приводит РИА Новости сообщение. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, источником отравления стала загрязнённая питьевая вода, «подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства». Ранее в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан сообщили, что число отравившихся в Буйнакске возросло до 71, среди них 61 ребёнок. СК возбудил уголовное дело по факту отравления.