Водопроводные сети Буйнакска обеззараживают после массового отравления

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Водопроводные сети в дагестанском городе Буйнакске обеззараживают после массового отравления местных жителей водой. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Водопроводные сети Буйнакска обеззараживают после массового отравления
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«По предписанию Роспотребнадзора уже проводится гиперхлорирование водопроводных сетей в городе», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, источником отравления стала загрязнённая питьевая вода, «подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства».

Ранее в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан сообщили, что число отравившихся в Буйнакске возросло до 71, среди них 61 ребёнок. 

СК возбудил уголовное дело по факту отравления.

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