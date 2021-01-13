Водопроводные сети Буйнакска обеззараживают после массового отравления
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- РИА Новости
«По предписанию Роспотребнадзора уже проводится гиперхлорирование водопроводных сетей в городе», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, источником отравления стала загрязнённая питьевая вода, «подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства».
Ранее в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан сообщили, что число отравившихся в Буйнакске возросло до 71, среди них 61 ребёнок.
СК возбудил уголовное дело по факту отравления.