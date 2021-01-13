Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Буйнакске

Причиной отравления жителей города Буйнакска в Дагестане, по предварительным данным, стала загрязнённая вода, которая подавалась по водопроводным линиям. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

РИА Новости

«По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязнённая питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства», — говорится в сообщении. Отмечается, что в пробах пострадавших обнаружены «ДНК бактерии рода шигеллы и кампилобактерии». Ранее в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан сообщили, что число отравившихся в Буйнакске возросло до 71, среди них 61 ребёнок. СК возбудил уголовное дело по факту отравления.