Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Буйнакске

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RT
Причиной отравления жителей города Буйнакска в Дагестане, по предварительным данным, стала загрязнённая вода, которая подавалась по водопроводным линиям. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Буйнакске
  • РИА Новости

«По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязнённая питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пробах пострадавших обнаружены «ДНК бактерии рода шигеллы и кампилобактерии».

Ранее в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан сообщили, что число отравившихся в Буйнакске возросло до 71, среди них 61 ребёнок. 

СК возбудил уголовное дело по факту отравления.

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