Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Буйнакске
- РИА Новости
«По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязнённая питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в пробах пострадавших обнаружены «ДНК бактерии рода шигеллы и кампилобактерии».
Ранее в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан сообщили, что число отравившихся в Буйнакске возросло до 71, среди них 61 ребёнок.
СК возбудил уголовное дело по факту отравления.