В Буйнакске закрыли детсады до выяснения причин отравления детей

Детские сады в дагестанском Буйнакске приостановили работу до выяснения причин массового отравления детей, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Дагестана.

«В настоящее время в Буйнакске до выяснения причин массового отравления детей протоколом оперативного штаба временно приостановлена работа детских садов», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что число отравившихся в городе увеличилось до 71, большинство из них — дети.

СК возбудил уголовное дело. По предварительной информации, причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подаётся в дома жителей города по водопроводным линиям.