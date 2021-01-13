В Буйнакске закрыли детсады до выяснения причин отравления детей
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- РИА Новости
«В настоящее время в Буйнакске до выяснения причин массового отравления детей протоколом оперативного штаба временно приостановлена работа детских садов», — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что число отравившихся в городе увеличилось до 71, большинство из них — дети.
СК возбудил уголовное дело. По предварительной информации, причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подаётся в дома жителей города по водопроводным линиям.