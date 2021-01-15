Число отравившихся в Буйнакске выросло до 196
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
«Всего... за помощью обратились 196 человек, из них 165 детей. Выписались 68 человек, все дети. На данный момент лежат в больницах Буйнакска 96 человек, из них 73 ребёнка», — сказал собеседник.
Ранее в водопроводной воде в Буйнакске обнаружили возбудителя дизентерии.
12 января в дагестанском городе Буйнакске к врачам обратились десятки человек с признаками отравления. Позднее число жалующихся на самочувствие стало активно возрастать.
СК возбудил уголовное дело по факту отравления людей.