Число отравившихся в Буйнакске выросло до 196

В дагестанском Буйнакске 196 человек обратились к врачам в связи с отравлением, из них 96 были госпитализированы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

«Всего... за помощью обратились 196 человек, из них 165 детей. Выписались 68 человек, все дети. На данный момент лежат в больницах Буйнакска 96 человек, из них 73 ребёнка», — сказал собеседник.

Ранее в водопроводной воде в Буйнакске обнаружили возбудителя дизентерии.

12 января в дагестанском городе Буйнакске к врачам обратились десятки человек с признаками отравления. Позднее число жалующихся на самочувствие стало активно возрастать.

СК возбудил уголовное дело по факту отравления людей.