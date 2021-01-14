В Буйнакске приостановлена работа детсадов и школ-интернатов

В дагестанском Буйнакске после массового отравления жителей приостановили работу детских садов и школ-интернатов в целях профилактики распространения инфекции, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

«В связи с прекращением подачи питьевой воды и невозможностью соблюдения санитарно-противоэпидемического и дезинфекционного режимов в целях профилактики распространения инфекции в образовательных учреждениях среди детей приостановлено функционирование школ-интернатов города Буйнакска... принято решение о временном приостановлении работы детских садов», — говорится в сообщении.

Кроме того, проводятся подворные обходы с целью активного выявления заболевших среди населения.

Ранее в водопроводной воде в Буйнакске обнаружили возбудителя дизентерии.

Число госпитализированных с отравлением в Буйнакске увеличилось до 90, среди них 76 детей.

СК возбудил уголовное дело.