В Буйнакске приостановлена работа детсадов и школ-интернатов

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В дагестанском Буйнакске после массового отравления жителей приостановили работу детских садов и школ-интернатов в целях профилактики распространения инфекции, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
В Буйнакске приостановлена работа детсадов и школ-интернатов
  • РИА Новости

«В связи с прекращением подачи питьевой воды и невозможностью соблюдения санитарно-противоэпидемического и дезинфекционного режимов в целях профилактики распространения инфекции в образовательных учреждениях среди детей приостановлено функционирование школ-интернатов города Буйнакска... принято решение о временном приостановлении работы детских садов», — говорится в сообщении.

Кроме того, проводятся подворные обходы с целью активного выявления заболевших среди населения.

Ранее в водопроводной воде в Буйнакске обнаружили возбудителя дизентерии.

Число госпитализированных с отравлением в Буйнакске увеличилось до 90, среди них 76 детей.

СК возбудил уголовное дело.

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