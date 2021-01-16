Задержан глава управления ГО и ЧС Норильска по делу о сходе лавины

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела после схода лавины в горнолыжном комплексе. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«В результате проведённого комплекса следственных действий было установлено должностное лицо, чьё попустительство повлекло трагедию. По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска», — говорится в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, подозреваемый не осуществлял должного контроля за деятельностью подчинённых и не проверял полноту включаемых оперативными дежурными Единой дежурно-диспетчерской службы Норильска в сводку сведений от МЧС о погодных условиях.

В результате халатности подозреваемого глава администрации Норильска и другие органы и учреждения не были предупреждены о лавинной опасности и не провели превентивные мероприятия, в том числе в районе лыжного комплекса «Гора Отдельная».

Задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Ранее Норильский городской суд поместил под домашний арест оперативного дежурного в рамках одного из дел после схода лавины на горнолыжном комплексе.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла лавина, снегом засыпало пять домиков.

В результате ЧП погибли три человека: 38-летняя женщина, её полуторагодовалый ребёнок и 45-летний мужчина.

Также спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка.

СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а позднее переквалифицировал дело на более тяжкую статью.

Кроме того, возбуждено дело о халатности.