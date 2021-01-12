СК возбудил дело о халатности после схода лавины в Норильске

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В Норильске по факту гибели трёх человек после схода лавины на горнолыжном комплексе задержали оперативного дежурного городской администрации, возбуждено ещё одно уголовное дело — о халатности. Об этом сообщается на сайте СК России.
СК возбудил дело о халатности после схода лавины в Норильске
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«Следственными органами… возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК России (халатность, повлёкшая смерть двух лиц)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 декабря 2020 года специалисты регионального главка МЧС России составили прогноз возможных ЧС.

Отмечается, что в этот же день прогноз был направлен в единую дежурно-диспетчерскую службу Норильска и получен оперативным дежурным службы, который не включил сведения о лавиноопасности в оперативную сводку.

Как заявляет СК России, из-за его халатных действий никто не знал о лавинной опасности, поэтому органы местного самоуправления не могли принять превентивные меры.

В результате схода лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском погибли три человека: 38-летняя женщина, её полуторагодовалый ребёнок и 45-летний мужчина. 

СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а позднее переквалифицировал дело на более тяжкую статью.

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