СК возбудил уголовное дело по факту схода лавины в Норильске

Следователи возбудило уголовное дело после гибели и травмирования туристов под снежной лавиной на горнолыжной базе в Норильске. Об этом сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что в Норильске на месте схода лавины спасатели обнаружили тело женщины.

К тому же сообщалось, что четыре человека спасены после схода лавины.

Также спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка.

В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина, снегом засыпало пять домиков, в которых могли находиться люди.