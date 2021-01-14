В Норильске избрали меру пресечения диспетчеру по делу о сходе лавины

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Норильский городской суд поместил под домашний арест оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Игоря Вакуленко в рамках одного из уголовных дел после схода лавины на горнолыжном комплексе.
В Норильске избрали меру пресечения диспетчеру по делу о сходе лавины
  • © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, по 11 марта», — цитирует ТАСС пресс-службу Красноярского краевого суда.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла лавина, снегом засыпало пять домиков.

В результате ЧП погибли три человека: 38-летняя женщина, её полуторагодовалый ребёнок и 45-летний мужчина. 

Также спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка.

СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а позднее переквалифицировал дело на более тяжкую статью.

Кроме того, возбуждено дело о халатности, был задержан оперативный дежурный городской администрации.

По данным следствия, прогноз возможных ЧС был направлен МЧС в единую дежурно-диспетчерскую службу Норильска 30 декабря 2020 года, однако оперативный дежурный службы не включил сведения о лавиноопасности в оперативную сводку.

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