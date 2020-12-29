Жители Москвы положительно оценили развитие экономики мегаполиса

Короткая ссылка
По итогам исследования, проведённого Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) и Аналитическим центром Москвы, 73% жителей положительно оценивают развитие экономики столицы.

Об этом сообщает НСН.

Позитивную оценку респонденты чаще всего связывают с хорошей транспортной инфраструктурой, наглядными результатами развития города, успехами в строительстве, а также с поддержкой малого и среднего предпринимательства. В целом, экономической политике столицы доверяет почти половина москвичей — 45%.

Горожане отмечают лидерские позиции Москвы в сфере IT-технологий, безопасности, а также аккумуляцию больших финансовых ресурсов, высокие темпы строительства и развития транспорта.

В целом почти 60% опрошенных москвичей внимательно следили за введением мер поддержки бизнеса и положительно оценивают их.

По сообщениям сайта «Москва 24», в ноябре в столице подвели итоги краудсорсинг-проекта «Зачётная Москва».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить