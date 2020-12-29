Жители Москвы положительно оценили развитие экономики мегаполиса

По итогам исследования, проведённого Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) и Аналитическим центром Москвы, 73% жителей положительно оценивают развитие экономики столицы.

Об этом сообщает НСН.

Позитивную оценку респонденты чаще всего связывают с хорошей транспортной инфраструктурой, наглядными результатами развития города, успехами в строительстве, а также с поддержкой малого и среднего предпринимательства. В целом, экономической политике столицы доверяет почти половина москвичей — 45%.

Горожане отмечают лидерские позиции Москвы в сфере IT-технологий, безопасности, а также аккумуляцию больших финансовых ресурсов, высокие темпы строительства и развития транспорта.

В целом почти 60% опрошенных москвичей внимательно следили за введением мер поддержки бизнеса и положительно оценивают их.

По сообщениям сайта «Москва 24», в ноябре в столице подвели итоги краудсорсинг-проекта «Зачётная Москва».