Чубайс рассказал о разговоре с Путиным перед своим уходом из «Роснано»

Анатолий Чубайс, назначенный специальным представителем президента по связям с международными организациями, рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным перед своим уходом с поста главы «Роснано».

«У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что он не встретился с Чубайсом и что президент не назвал его имени», — сказал он в эфире телеканала RTVI.

По словам Чубайса, во время разговора Путин предложил ему стать спецпредставителем президента по достижению целей устойчивого развития.

Чубайс рассказал, что согласился на этот пост при условии отсутствия статуса госслужащего и помощника президента.

«В принципе, как правило, спецпредставитель — это помощник. Но в моём случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана», — подчеркнул экс-глава «Роснано».

3 декабря правительство России предписало досрочно снять Чубайса с поста главы «Роснано». На его должность был назначен Сергей Куликов.

4 декабря Путин подписал указ о назначении Чубайса спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Чубайс прокомментировал своё новое назначение.