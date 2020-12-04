Чубайс прокомментировал своё назначение спецпредставителем президента

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал своё назначение на пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

По его словам, ему неоднократно приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для него.

«На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — написал Чубайс на своей странице в Facebook.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса на новую должность.

В Кремле отметили, что он не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации главы государства.