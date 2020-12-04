Чубайс прокомментировал своё назначение спецпредставителем президента
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
По его словам, ему неоднократно приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для него.
«На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — написал Чубайс на своей странице в Facebook.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса на новую должность.
В Кремле отметили, что он не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации главы государства.