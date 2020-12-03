Правительство предписало снять Чубайса с поста главы «Роснано»

Правительство России предписало досрочно снять Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» и назначить вместо него на пять лет Сергея Куликова. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

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РИА Новости

«Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК «Роснано», — говорится в сообщении. Документ подписан вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Одновременно он предписывает голосовать за досрочное прекращение полномочий Чубайса. Ранее президент Владимир Путин предложил Куликову возглавить компанию. Как отметил российский лидер, нанотехнологии являются одним из ключевых направлений развития для всей мировой экономики. В октябре Чубайс комментировал слухи о своём возможном уходе.