В Кремле прокомментировали уход Чубайса с поста главы «Роснано»

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Уход Анатолия Чубайс с должности главы «Роснано» объясняется естественным ротационным процессом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
В Кремле прокомментировали уход Чубайса с поста главы «Роснано»
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Анатолий Борисович уже достаточно давно возглавляет «Роснано». Он, собственно, создавал «Роснано», и поэтому здесь скорее речь идёт о ротационном процессе вполне естественном», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что не может ничего сказать о дальнейшей деятельности Чубайса, поскольку не располагает такой информацией.

Кроме того, Песков сообщил, что у президента не было планов встречаться с Чубайсом, но это не означает отсутствия контактов с ним по телефону.

«Не было в графике, не было таких планов. Не то чтобы кто-то отказался от встречи, просто таких планов не было», — добавил он.

Ранее Чубайс заявил, что работает в «Роснано» последний день

Накануне президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Сергею Куликову возглавить «Роснано».

После этого правительство предписало досрочно снять Чубайса с должности и назначить Куликова. 

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