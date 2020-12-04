«Роснано» возглавил Сергей Куликов

Совет директоров «Роснано» выбрал бывшего первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова председателем правления «Роснано» вместо Анатолия Чубайса.

«Совет директоров АО «Роснано» в четверг 3 декабря согласно директиве правительства России проголосовал за назначение Сергея Куликова председателем правления ООО УК «Роснано» сроком на пять лет. Совет директоров принял решение прекратить полномочия Анатолия Чубайса, ранее занимавшего данный пост», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы «Роснано».

Заседание совета состоялось в форме заочного голосования.

Отмечается, что Куликов приступил к исполнению обязанностей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано».