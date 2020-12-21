В Кабардино-Балкарии объявили 31 декабря выходным для госслужащих
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«Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, лиц, замещающих государственные должности КБР... с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года», — говорится в документе.
Остальным организациям республики также рекомендовано принять такое решение.
Ранее «Невские новости» передавали, что в Петербурге объявили 31 декабря выходным днём.
При этом в Ленинградской области 31 декабря станет выходным для работников бюджетной сферы.
В то же время в Алтайском крае, Псковской области и Якутии решили оставить 31 декабря рабочим днём.