В Кабардино-Балкарии объявили 31 декабря выходным для госслужащих

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Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков подписал указ о переносе рабочего дня с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря, для госслужащих, а также рекомендовал остальным работодателям организовать рабочий график в таком же режиме.
В Кабардино-Балкарии объявили 31 декабря выходным для госслужащих
  • © РИА Новости / Олег Золото

«Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, лиц, замещающих государственные должности КБР... с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года», — говорится в документе.

Остальным организациям республики также рекомендовано принять такое решение.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Петербурге объявили 31 декабря выходным днём.

При этом в Ленинградской области 31 декабря станет выходным для работников бюджетной сферы.

В то же время в Алтайском крае, Псковской области и Якутии решили оставить 31 декабря рабочим днём.

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