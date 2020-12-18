В Ленинградской области 31 декабря сделали выходным для бюджетников
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение, опубликованное в официальном Telegram-канале региона.
«Рабочий день для работников бюджетных учреждений Ленобласти перенесён с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря», — говорится в сообщении.
Отмечается, что руководителям других предприятий и организаций рекомендовали принять подобные решения.
Ранее сообщалось, что в Якутии 31 декабря в этом году оставят рабочим днём.