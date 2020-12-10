В Туве 31 декабря в 2020 году объявлен нерабочим

Короткая ссылка
В этом году в Туве 31 декабря будет нерабочим днём, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
В Туве 31 декабря в 2020 году объявлен нерабочим
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Принял решение сделать 31 декабря в этом году нерабочим днём. Данный рабочий день переносится на субботу, 26 декабря», — написал он во «ВКонтакте».

Глава Тувы отметил, что жителям необходим отдых и «полноценное чувство праздника» и призвал их отметить Новый год в кругу семьи.

Ранее по результатам опроса жителей 31 декабря сделали выходным в Архангельской области.

Кроме того, аналогичное решение приняли в Волгоградской, Орловской, Костромской, Мурманской, Вологодской, Рязанской областях, в Чувашии и на Камчатке.

31 декабря объявили выходным днём для госслужащих в Крыму, а также во Владимирской и Курской областях.

В то же время в Псковской области отказались объявлять последний день 2020 года выходным.

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление депутата, академика РАН Геннадия Онищенко, в котором он раскритиковал долгие новогодние выходные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить