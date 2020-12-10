В Туве 31 декабря в 2020 году объявлен нерабочим

В этом году в Туве 31 декабря будет нерабочим днём, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

«Принял решение сделать 31 декабря в этом году нерабочим днём. Данный рабочий день переносится на субботу, 26 декабря», — написал он во «ВКонтакте».

Глава Тувы отметил, что жителям необходим отдых и «полноценное чувство праздника» и призвал их отметить Новый год в кругу семьи.

Ранее по результатам опроса жителей 31 декабря сделали выходным в Архангельской области.

Кроме того, аналогичное решение приняли в Волгоградской, Орловской, Костромской, Мурманской, Вологодской, Рязанской областях, в Чувашии и на Камчатке.

31 декабря объявили выходным днём для госслужащих в Крыму, а также во Владимирской и Курской областях.

В то же время в Псковской области отказались объявлять последний день 2020 года выходным.

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление депутата, академика РАН Геннадия Онищенко, в котором он раскритиковал долгие новогодние выходные.