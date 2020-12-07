В Краснодарском крае создадут новый туристический маршрут

В Краснодарском крае планируют создать новый туристический маршрут «Большая кубанская тропа», который пройдёт от Темрюкского района до Сочи.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства туризма.

Реализацией проекта занимается краевое отделение Русского географического общества. Как считают в организации, «Большая кубанская тропа» станет новым импульсом в развитии туристских пешеходных маршрутов на территории региона.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что достопримечательности Адыгеи попадут в автомаршрут «От Боспора до Каспия».