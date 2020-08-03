Достопримечательности Адыгеи попадут в автомаршрут «От Боспора до Каспия»

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Достопримечательности Адыгеи попадут в автомобильный маршрут «От Боспора до Каспия».
Достопримечательности Адыгеи попадут в автомаршрут «От Боспора до Каспия»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Юга.ру».

Отмечается, что соответствующая экспедиция стартовала 27 июля в Краснодаре. Маршрут проходит по Краснодарскому краю, Адыгее, Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии. Акция завершится 16 августа во Владикавказе.

Экспедицию приурочили к 175-летию Русского географического общества. В Адыгее маршрут прошёл по горной части региона, где участников встретили представители Адыгейского регионального отделения РГО.

«Мы показали известные природные и исторические достопримечательности: долину аммонитов, урочище Мешоко, дольмены. После экспедиции они будут описаны и войдут в туристский автомаршрут «От Боспора до Каспия», — заявил председатель АРО РГО Игорь Огай.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила туристический сезон в стране.

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