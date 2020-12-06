Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от мандаринов

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук диетолог Ольга Григорьян рассказала в беседе с RT, кому стоит ограничить потребление мандаринов в праздничные дни, а кому и вовсе стоит от них отказаться.

«Мандарины являются лидерами по содержанию фруктозы. То есть количество углеводов по сравнению с другими цитрусовыми в мандаринах самое большое. Причём это простые углеводы, они очень быстро всасываются. Конечно, это вкусно, это ещё и ароматическое воздействие на нашу нервную систему, улучшающее наше настроение», — пояснила диетолог.

Но она подчеркнула, что большое количество сахара — это «всегда угроза лишнего веса».

«То есть людям, которые хотят похудеть, и тем, у кого есть ожирение, сахарный диабет, дозу этих фруктов нужно контролировать. Допустимо два мандарина в день, не больше», — заявила Григорьян.

Специалист добавила, что внимательно к потреблению мандаринов стоит относиться аллергикам, поскольку есть вероятность развития крапивницы, аллергического насморка или даже удушья.

«Если вы страдаете аллергическими болезнями, то эти фрукты тоже надо убрать из своего питания. Конечно, ограничивать дозу детям», — отметила эксперт.

Кроме того, Григорьян посоветовала россиянам с желудочно-кишечными заболеваниями в период обострения также дозированно есть цитрусовые.

Ранее психологи рассказали в беседе с RT, как поддержать новогоднее настроение в преддверии праздников, несмотря на введённые ограничительные меры из-за коронавируса в этом году.