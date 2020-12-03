Россияне назвали свои главные желания на Новый год

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Кирилл Горшенин
В новогоднюю ночь россияне будут загадывать здоровье, высокий заработок и карьерный рост. Кроме того, в этом году в этот список вошло окончание пандемии коронавируса. Соответствующие данные представлены в новом исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, с результатами которого ознакомился RT.
Россияне назвали свои главные желания на Новый год
  • РИА Новости

Согласно данным опроса, самым частым желанием у россиян стало здоровье для себя, членов семьи и друзей. Такой ответ дали более трети респондентов — 35% опрошенных.

В число наиболее популярных желаний также вошли высокий заработок (8%), отсутствие войн в мире (7%) и карьерный рост (7%).

Кроме того, в традиционный список пожеланий впервые вошло окончание пандемии коронавируса, которое в ночь на Новый год планируют загадать 5% опрошенных.

Помимо названных пожеланий россияне также выделяли счастье (6%), вступление в брак (4%), стабильность (3%), любовь (3%) и жильё (3%).

Всего опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов из всех округов России.

Ранее психологи назвали способы поддержать новогоднее настроение в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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