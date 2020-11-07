Россияне рассказали, сколько готовы тратить на новогодние путешествия

Аналитики выяснили, сколько денег из своего бюджета россияне обычно выделяют на новогодние поездки. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Так, 19% опрошенных заявили, что тратят от 50 до 60 тыс. рублей на путешествие в новогодние праздники. Ещё 14,5% готовы заплатить за поездку на зимние праздники от 30 до 50 тыс. рублей и столько же респондентов — от 100 до 150 тыс. рублей.

12,4% опрошенных высказались за более бюджетные поездки — от 20 до 30 тыс. рублей.

Кроме того, 10,5% респондентов готовы отдать более 200 тыс. рублей, а 9,1% укладываются в 20 тыс. рублей (из них 3,7% тратят даже меньше 10 тыс.).

«Есть запрос и усталость от непередвижения, поэтому, наверное, всё-таки люди рассматривать это (новогодние путешествия. — RT) будут, и да, я согласна, что самое популярное, если мы говорим о больших городах, то в районе 50 тыс. Всё-таки 20—30, а может быть, и меньше, тоже имеет смысл, если это очень краткосрочные поездки какие-то, не в сам Новый год», — заявила вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.

При этом она отметила, что спрос на высокобюджетные путешествия также актуален.

«Спрос этот будет повышаться по мере... приближения к Новому году, потому что в этом году выкуп путёвок идёт очень близко к дате выезда», — сказала Санаева.

В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие города россияне планируют отправиться для встречи Нового года.

В пятёрку вошли Сочи, Краснодар, Калининград, Москва и Санкт-Петербург.