Названы популярные города России для встречи Нового года
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- РИА Новости
На новогодние праздники, согласно данным исследования, много билетов приобретено в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург.
Кроме того, путешественников привлекают Минеральные Воды, Симферополь, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск.
При этом, как отмечается в исследовании, средняя стоимость билета на новогодний период снизилась: в авиапутешествие по России можно отправиться за 5,9 тыс. рублей, тогда как в 2019-м оно обошлось бы минимум в 7,7 тыс. рублей.
Ранее аналитики сервиса Superjob узнали у своих клиентов, сколько, по их мнению, должно быть выходных дней в новогодние праздники.
Так, большинство опрошенных (31%) считают, что десяти дней вполне достаточно. Ещё 18% предпочитают, чтобы выходные длились от одного до трёх дней, а 14% — от четырёх до шести.
Подробнее — в материале RT.