Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников
- АГН «Москва»
Большинство опрошенных (31%) считают, что десяти дней вполне достаточно. Ещё 18% предпочитают, чтобы выходные длились от одного до трёх дней, а 14% — от четырёх до шести дней.
Одну неделю готовы отдыхать 9%, а две недели — 6%. Однако ещё 6% заявили, что готовы не отдыхать совсем.
Кроме того, 3% респондентов сказали, что хотели бы отдыхать восемь-девять дней, столько же опрошенных отметили, что оптимальное количество выходных — от 11 до 13 дней.
При этом 10% участников опроса рассказали, что им в целом всё равно, сколько будут длиться выходные.
Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.
Ранее Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.
Кроме того, предлагается сделать 31 декабря в 2021 году выходным днём.