Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников

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Ангелина Шурпина
Аналитики сервиса Superjob узнали у своих клиентов, сколько, по их мнению, должно быть выходных дней в новогодние праздники. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников
  • АГН «Москва»

Большинство опрошенных (31%) считают, что десяти дней вполне достаточно. Ещё 18% предпочитают, чтобы выходные длились от одного до трёх дней, а 14% — от четырёх до шести дней.

Одну неделю готовы отдыхать 9%, а две недели — 6%. Однако ещё 6% заявили, что готовы не отдыхать совсем.

Кроме того, 3% респондентов сказали, что хотели бы отдыхать восемь-девять дней, столько же опрошенных отметили, что оптимальное количество выходных — от 11 до 13 дней.

При этом 10% участников опроса рассказали, что им в целом всё равно, сколько будут длиться выходные.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Ранее Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.

Кроме того, предлагается сделать 31 декабря в 2021 году выходным днём. 

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