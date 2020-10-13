Россияне рассказали, в какой стране хотели бы встретить Новый год
- Reuters
- © Tatyana Makeyeva
В ТОП-5 стран вошла Россия — 12% опрошенных ответили, что хотели бы встретить 2021 год на родине.
Второй желаемой страной для встречи Нового года стал Таиланд — его выбрали 8,8% респондентов.
На третьем месте оказалась Чехия, получившая 7% голосов.
Кроме того, россияне хотели бы встретить Новый год в Италии (6%) и США (5%).
В числе других стран, популярных для встречи Нового года, оказались Германия, Франция, Финляндия, Испания, ОАЭ и Турция.
Опрос был проведён сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. В нём приняли участие 2,5 тыс. человек.
В настоящее время в России открыто авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Мальдивами. Кроме того, улететь возможно в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Корею.
Ранее были названы самые популярные авиа- и ж/д направления по России в сентябре.
Среди самых популярных авианаправлений — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также многие россияне в сентябре побывали в Симферополе.
На поезде чаще всего россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.