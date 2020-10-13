Россияне рассказали, в какой стране хотели бы встретить Новый год

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Александра Самсоненко
Россия, Таиланд и Чехия оказались самыми предпочтительными странами для встречи Нового года у россиян. Это следует из опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого есть в распоряжении RT.
Россияне рассказали, в какой стране хотели бы встретить Новый год
  • Reuters
  • © Tatyana Makeyeva

В ТОП-5 стран вошла Россия — 12% опрошенных ответили, что хотели бы встретить 2021 год на родине.

Второй желаемой страной для встречи Нового года стал Таиланд — его выбрали 8,8% респондентов.

На третьем месте оказалась Чехия, получившая 7% голосов.

Кроме того, россияне хотели бы встретить Новый год в Италии (6%) и США (5%).

В числе других стран, популярных для встречи Нового года, оказались Германия, Франция, Финляндия, Испания, ОАЭ и Турция.

Опрос был проведён сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. В нём приняли участие 2,5 тыс. человек.

В настоящее время в России открыто авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Мальдивами. Кроме того, улететь возможно в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Корею.

Ранее были названы самые популярные авиа- и ж/д направления по России в сентябре.

Среди самых популярных авианаправлений — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также многие россияне в сентябре побывали в Симферополе.

На поезде чаще всего россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.

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