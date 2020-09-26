Названы самые популярные авиа- и ж/д направления по России в сентябре

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Ангелина Шурпина
Аналитики выяснили, куда россияне чаще всего покупали авиа- и ж/д билеты в сентябре. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.
Названы самые популярные авиа- и ж/д направления по России в сентябре
  • © pixabay.com

Так, среди самых популярных авианаправлений — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также много россиян в сентябре побывали в Симферополе.

Кроме того, в десятку вошли Краснодар, Уфа, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Казань.

На поезде больше всего россияне ездили в Москву, хотя за год популярность столицы немного снизилась. На втором месте — Санкт-Петербург, третью строчку занял Краснодар.

Кроме того, много ж/д билетов в этом сентябре было куплено в Адлер, Нижний Новгород, Сочи, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург и Тюмень.

Ранее стали известны самые популярные направления для полётов этой осенью.

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