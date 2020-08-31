Названы самые популярные направления для полётов этой осенью

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Александра Рыкова
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне планируют полететь этой осенью. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Названы самые популярные направления для полётов этой осенью
  • РИА Новости

Среди поездок по стране наибольшей популярностью пользуется Москва — сюда куплено 20% авиабилетов, отметили аналитики. Цена поездки в столицу, по сравнению с прошлым годом, снизилась на 15% — с 5,7 тыс. рублей до 4,8 тыс. рублей.

На втором месте по популярности этой осенью среди городов России оказался Сочи. По данным специалистов, спрос на авиабилеты по этому направлению с прошлого года вырос вдвое. При этом цена изменилась незначительно — в этом году в среднем она составляет 5,1 тыс. за билет в одну сторону. 

Санкт-Петербург занял третью строчку среди самых популярных российских направлений осени. Как рассказали аналитики, авиабилет в этот город будет на 10% дешевле, чем в прошлом году (в среднем 4,8 тыс. рублей). 

Кроме того, популярностью этой осенью также будут пользоваться южные города страны — Симферополь, Краснодар и Анапа. 

Среди зарубежных направлений больше всего билетов, как и годом ранее, куплено в Турцию. 

Также в OneTwoTrip рассказали, что россияне уже покупают билеты в те страны, авиасообщение с которыми пока не налажено. Так, многие уже приобрели билеты в Черногорию, Италию, Испанию, Армению, Грецию, Германию и Чехию. 

Кроме того, в топ-10 популярных зарубежных направлений этого года попали США и Индонезия, отметили представители сервиса. 

Ранее были названы самые бюджетные направления для путешествий на самолёте в этом сентябре. 

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