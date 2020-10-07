Россияне рассказали, почему предпочли путешествия по России

Более половины россиян (58%) путешествовали по России из-за любви к стране. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Согласно данным опроса, коронавирус стал не единственной причиной, по которой путешественники выбирали отдых в России. Часть респондентов ответили, что, хоть закрытие границ из-за вируса и повлияло на решение, где отдыхать, всё же путешествие по стране было выбрано не только из-за этого.

Так, 58% опрошенных сказали, что путешествовали по России из-за любви к стране. 17% респондентов ответили, что выбрали поездки по России, так как у них не было визы, а 9% в принципе не могут выезжать за границу.

При этом 16% выбрали другой вариант: некоторые отмечали, что ездили к родным или любят определённые регионы.

В целом, согласно данным опроса, выбраться куда-то удалось почти каждому второму россиянину (44%), а 13% ещё планируют туристические поездки до конца года.

В опросе приняли участие 1,7 тыс. респондентов.

Ранее были названы самые популярные авиа- и ж/д направления по России в сентябре.

Среди самых популярных авианаправлений — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также много россиян в сентябре побывали в Симферополе.

На поезде больше всего россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.