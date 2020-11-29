Психологи рассказали, как поднять праздничное настроение в период пандемии

Психологи рассказали в беседе с RT, как поддержать новогоднее настроение в преддверии праздников, несмотря на введённые ограничительные меры из-за коронавируса в этом году.

Так, психолог Наталья Варская считает, что всё зависит от личности каждого отдельного человека. Она утверждает, что позитивный настрой укрепляет иммунитет, поскольку многое зависит от психики.

«Люди, которые сами настроены на позитив, они и без советов найдут способ, потому что нет такой панацеи, чтобы повторять какие-то слова, мантру — и всё будет. Это не так. Каждый индивидуально цепляется за какие-то вещи, которые его радуют. Для кого-то собраться вместе с семьёй уже радостно. И не нужны какие-то увеселительные заведения, тем более что вообще считается, что Новый год и Рождество — всё-таки домашние праздники», — отметила психолог.

Клинический психолог, писатель Михаил Хорс считает, что даже в период ограничений перед праздниками важно заняться поиском и реализацией новых возможностей.

«Для того чтобы снизить интенсивность отрицательных эмоций и потом уже получить право на положительные эмоции, нужно изменить своё восприятие этих обстоятельств… Человек, который перестроился и считает, что нестабильность — это хорошо, что в нестабильности можно добиваться большего, к любым изменениям окружающей среды будет относиться как к ресурсу. И будет эти возможности искать», — пояснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции в этом году в Москве не будут проводить массовых новогодних мероприятий.

В свою очередь, руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк добавил, что рестораны и клубы города в новогоднюю ночь работать не будут.