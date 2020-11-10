Ростехнадзор назвал причиной аварии на ТЭЦ в Норильске нарушения
- © Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Об этом говорится на сайте Енисейского управления Федеральной службы по экологическому и технологическому и атомному надзору.
«Согласно предварительным выводам, авария стала следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации», — отмечается в заявлении.
По данным ведомства, исследования на месте происшествия позволили выявить «упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара, вследствие чего часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки».
Вместе с этим Ростехнадзор подчеркнул, что «признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории не обнаружены».
Отдельно в ведомстве подчеркнули, что из-за ремонта в 2015 году государственный надзор за резервуаром был приостановлен. В 2019 году эксплуатация была возобновлена без уведомления контролирующих органов и осуществлялась без должного соблюдения требований промышленной безопасности.
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу «Норникель», произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, что привело к разливу.
СМИ писали, что «Норникель» считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое сдвинуло опоры.
В сентябре Росприроднадзор подал иск в отношении АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что считает преждевременным требование о выплате штрафа.
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- «Норникель» считает преждевременным требование о выплате штрафа
- Ростехнадзор назвал причиной аварии на ТЭЦ в Норильске нарушения