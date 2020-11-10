Ростехнадзор назвал причиной аварии на ТЭЦ в Норильске нарушения

Российская Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору заявила, что причиной аварии на ТЭЦ в Норильске стали различные нарушения, а не таяние вечной мерзлоты.

Об этом говорится на сайте Енисейского управления Федеральной службы по экологическому и технологическому и атомному надзору.

«Согласно предварительным выводам, авария стала следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации», — отмечается в заявлении.

По данным ведомства, исследования на месте происшествия позволили выявить «упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара, вследствие чего часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки».

Вместе с этим Ростехнадзор подчеркнул, что «признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории не обнаружены».

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что из-за ремонта в 2015 году государственный надзор за резервуаром был приостановлен. В 2019 году эксплуатация была возобновлена без уведомления контролирующих органов и осуществлялась без должного соблюдения требований промышленной безопасности.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу «Норникель», произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, что привело к разливу.

СМИ писали, что «Норникель» считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое сдвинуло опоры.

В сентябре Росприроднадзор подал иск в отношении АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что считает преждевременным требование о выплате штрафа.