«Норникель» считает преждевременным требование о выплате штрафа

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«Норникель» считает преждевременным требование Росприроднадзора о выплате штрафа в размере около 148 млрд рублей из-за аварии под Норильском, сообщает пресс-служба компании.
«Норникель» считает преждевременным требование о выплате штрафа
  • © РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

«Обращение Росприроднадзора в суд считаем преждевременным, поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объёмов собранных нефтепродуктов ещё не проведена», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «Норникель» активно участвовал в экспертном диалоге на площадке рабочей группы Минприроды, результатом которого должен стать план рекультивации.

В компании считают, что только после завершения работ и экспертизы можно точно определить количество топлива, которое попало в воду и почву, а значит, и корректную сумму ущерба.

Ранее Росприроднадзор подал иск в отношении АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (входит в группу «Норникель») с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей.

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