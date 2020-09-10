«Норникель» считает преждевременным требование о выплате штрафа
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«Обращение Росприроднадзора в суд считаем преждевременным, поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объёмов собранных нефтепродуктов ещё не проведена», — говорится в сообщении.
Как отмечается, «Норникель» активно участвовал в экспертном диалоге на площадке рабочей группы Минприроды, результатом которого должен стать план рекультивации.
В компании считают, что только после завершения работ и экспертизы можно точно определить количество топлива, которое попало в воду и почву, а значит, и корректную сумму ущерба.
Ранее Росприроднадзор подал иск в отношении АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (входит в группу «Норникель») с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей.
29 мая на ТЭЦ-3 произошёл разлив дизтоплива.