По факту ЧП в Норильске подан иск к НТЭК на 147,7 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
В сообщении говорится, что Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора направило иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении ущерба, который был причинён окружающей среде вследствие нарушений НТЭК обязательных требований природоохранного законодательства.
«Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей», — заявили в ведомстве.
29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива.
В июле в Росприроднадзоре заявили, что ущерб экологии, нанесённый разливом топлива в Норильске, оценивается в почти 148 млрд рублей.
Требования о добровольном возмещении ущерба были направлены НТЭК.