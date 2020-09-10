По факту ЧП в Норильске подан иск к НТЭК на 147,7 млрд рублей

Росприроднадзор подал иск в суд в отношении АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу «Норникель») с требованием о возмещении порядка 147,7 млрд рублей после разлива топлива в Норильске.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

В сообщении говорится, что Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора направило иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении ущерба, который был причинён окружающей среде вследствие нарушений НТЭК обязательных требований природоохранного законодательства.

«Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей», — заявили в ведомстве.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива.

В июле в Росприроднадзоре заявили, что ущерб экологии, нанесённый разливом топлива в Норильске, оценивается в почти 148 млрд рублей.

Требования о добровольном возмещении ущерба были направлены НТЭК.