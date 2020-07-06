Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценивает ущерб экологии, нанесённый разливом топлива в Норильске, в почти 148 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Там заявили, что служба провела «расчёт вреда» и направила требования о добровольном возмещении ущерба АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу «Норникель»).

«В том числе вреда, причинённого водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 046 011 000 рублей и почвам на сумму 738 616 500 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил до сентября оценить ущерб от аварии в Норильске и принять законодательные меры для предотвращения подобных инцидентов.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива.