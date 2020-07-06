Путин поручил оценить ущерб от ЧП в Норильске до сентября
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Обеспечить проведение оценки вреда окружающей среде, причинённого в результате чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива в городе Норильске Красноярского края», — указано в тексте.
Также поручено принять законодательные меры для того, чтобы подобных ЧП не происходило в будущем.
Ранее специалисты завершили второй этап работ по ликвидации последствий разлива топлива в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске.