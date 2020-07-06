Путин поручил оценить ущерб от ЧП в Норильске до сентября

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Президент России Владимир Путин поручил до сентября оценить ущерб от аварии с разливом нефтепродуктов под Норильском и принять законодательные меры для предотвращения подобных инцидентов.
Путин поручил оценить ущерб от ЧП в Норильске до сентября
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Обеспечить проведение оценки вреда окружающей среде, причинённого в результате чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива в городе Норильске Красноярского края», — указано в тексте.

Также поручено принять законодательные меры для того, чтобы подобных ЧП не происходило в будущем.

Ранее специалисты завершили второй этап работ по ликвидации последствий разлива топлива в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске.

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