В Норильске завершили второй этап ликвидации последствий ЧП

Короткая ссылка
Специалисты завершили второй этап работ по ликвидации последствий разлива топлива в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В Норильске завершили второй этап ликвидации последствий ЧП
  • © Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
  • РИА Новости

«Второй этап работ по ликвидации последствий аварии завершён сбором основной массы топливно-водяной смеси», — заявил представитель оперативных служб.

По его словам, проводится точечный сбор топлива, превышений ПДК нефтепродуктов в устье реки Амбарной не зафиксировано.

На поверхности реки установили 131 линию боновых заграждений, протяжённость которых составляет почти 14,5 км.

Ранее сообщалось, что в Норильске вывезли ещё 3,2 тыс. тонн загрязнённого грунта.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.

16 июня была завершена активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить