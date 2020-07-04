В Норильске завершили второй этап ликвидации последствий ЧП
- © Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
- РИА Новости
«Второй этап работ по ликвидации последствий аварии завершён сбором основной массы топливно-водяной смеси», — заявил представитель оперативных служб.
По его словам, проводится точечный сбор топлива, превышений ПДК нефтепродуктов в устье реки Амбарной не зафиксировано.
На поверхности реки установили 131 линию боновых заграждений, протяжённость которых составляет почти 14,5 км.
Ранее сообщалось, что в Норильске вывезли ещё 3,2 тыс. тонн загрязнённого грунта.
29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.
16 июня была завершена активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске.