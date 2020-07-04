В Норильске завершили второй этап ликвидации последствий ЧП

Специалисты завершили второй этап работ по ликвидации последствий разлива топлива в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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РИА Новости

«Второй этап работ по ликвидации последствий аварии завершён сбором основной массы топливно-водяной смеси», — заявил представитель оперативных служб. По его словам, проводится точечный сбор топлива, превышений ПДК нефтепродуктов в устье реки Амбарной не зафиксировано. На поверхности реки установили 131 линию боновых заграждений, протяжённость которых составляет почти 14,5 км. Ранее сообщалось, что в Норильске вывезли ещё 3,2 тыс. тонн загрязнённого грунта. 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м. 16 июня была завершена активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске.