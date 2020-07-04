В Норильске вывезли ещё 3,2 тысячи тонн загрязнённого грунта

В Норильске с места разлива нефтепродуктов за сутки вывезли ещё 3,2 тыс. т загрязнённого грунта и собрали 28 куб. м топливно-водяной смеси, сообщили в оперативном штабе.

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 28 куб. м, всего 33 160 куб. м. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 3200 т загрязнённого поверхностного грунта, всего — 179 102 т», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в Росприроднадзоре заявили, что Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) предоставила недостоверную информацию о воздействии на окружающую среду при работе.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.

16 июня была завершена активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске. Однако на месте продолжаются работы по очистке поверхности малых водоёмов.