Росприроднадзор рассказал о недостоверных данных в декларации НТЭК

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Норильско-Таймырская энергетическая компания предоставила недостоверную информацию о воздействии на окружающую среду при работе. Об этом сообщили в Росприроднадзоре по итогам внеплановой проверки в отношении НТЭК.
Росприроднадзор рассказал о недостоверных данных в декларации НТЭК
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«АО «НТЭК» допустило нарушение общих требований природоохранного законодательства, в частности, при осуществлении хозяйственной деятельности представило недостоверную информацию в декларации о воздействии на окружающую среду», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Там уточнили, что компания допустила загрязнение нефтепродуктами рек Далдыкан, Амбарная, Пясина и озера Пясино, а также порчу земли и почвы.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.

16 июня была завершена активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске. При этом работы по очистке поверхности малых водоёмов ещё продолжаются.

«Норникель» профинансировал ликвидацию последствий ЧП на 5 млрд рублей. 

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