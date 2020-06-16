Активная фаза сбора нефтепродуктов на месте ЧП в Норильске завершена

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Активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске завершена. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Активная фаза сбора нефтепродуктов на месте ЧП в Норильске завершена
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«Активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки завершена. Продолжаются работы по очистке поверхности малых водоёмов, а также обработка береговой линии сорбентом и сбор поверхностной пленки нефтепродуктов», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что всего было собрано около 31 тыс. куб. м водно-топливной смеси. Кроме того, более 84 тыс. тонн загрязнённого грунта вывезено на утилизацию.

Ранее сообщалось, что федеральный уровень ЧС в Норильске снимут к 20 июня.

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