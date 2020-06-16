Федеральный уровень ЧС в Норильске снимут к 20 июня
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По его словам, к этому времени фактически острая фаза работы будет завершена и нефтепродукты в основном будут собраны в мобильные резервуары.
«Таким образом, где-то в 20 числах федеральный характер реагирования на эту чрезвычайную ситуацию будет снят и в дальнейшем работа будет продолжаться при региональном уровне руководства», — цитирует Усса РИА Новости.
Он отметил, что основные усилия планируется направить на обработку берегов и притоков небольших ручьёв.
Ранее сообщалось, что против сотрудников «Норникеля» возбудили уголовное дело по факту сброса сточных вод в Норильске.
В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей компании, произошёл разлив дизтоплива. После ЧП возбуждено несколько дел.