Против работников «Норникеля» возбуждено дело из-за сброса сточных вод

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников «Норникеля» по факту сброса сточных вод в Норильске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Механобринжиниринг» по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды)», — говорится в заявлении.

По предварительной версии, с июня 2017-го по июль 2019 года неустановленные лица из числа сотрудников компаний, ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики допустили ряд нарушений. В результате этого неочищенные сточные воды сбрасывались в водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника «Октябрьский».

Отмечается, что, по заключению Росприроднадзора, окружающей среде был нанесён вред на 154 млн рублей.

В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива.

После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.