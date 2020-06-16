Губернатор: критический этап ликвидации ЧС в Норильске пройден
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«Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что важный критический момент в ликвидации аварии уже пройден», — цитирует РИА Новости губернатора.
По его словам, ситуация взята под контроль.
«И то, что мы здесь видели спустя 3—5 дней (после инцидента. — RT)... и то, что сейчас, — это две большие разницы», — отметил он.
Как подчеркнул Усс, на месте ЧС ведётся постоянный «экологический мониторинг силами федеральных структур, здесь работают и красноярские экологи, представители нашего министерства, а также те, кто представляет науку в СФУ».
Ранее сообщалось, что на месте разлива топлива под Норильском собрали более 26 тыс. кубометров нефтеводяной смеси.
В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива.
После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.