Губернатор: критический этап ликвидации ЧС в Норильске пройден

Критический этап ликвидации последствий ЧС в Норильске пройден, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече с представителями коренных малочисленных народов севера (КМНС).

«Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что важный критический момент в ликвидации аварии уже пройден», — цитирует РИА Новости губернатора.

По его словам, ситуация взята под контроль.

«И то, что мы здесь видели спустя 3—5 дней (после инцидента. — RT)... и то, что сейчас, — это две большие разницы», — отметил он.

Как подчеркнул Усс, на месте ЧС ведётся постоянный «экологический мониторинг силами федеральных структур, здесь работают и красноярские экологи, представители нашего министерства, а также те, кто представляет науку в СФУ».

Ранее сообщалось, что на месте разлива топлива под Норильском собрали более 26 тыс. кубометров нефтеводяной смеси.

В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива.

После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.