Под Норильском собрали более 26 тысяч кубометров водонефтяной смеси

На месте разлива дизельного топлива под Норильском собрано более 26 тыс. кубометров нефтеводяной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе Морспасслужбы России.

«Ежедневно спасатели собирают по 1300—1400 кубометров нефтеводяной смеси. Всего с начала операции спасателями Морспасслужбы собрано порядка 8000 кубометров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий также привлечены спасатели АО «Газпромнефть», ОАО «Транснефть-Сибирь» и МЧС.

«В районе реки Амбарной собрано более 26 тыс. кубометров нефтеводяной смеси», — отметили в службе.

Ранее в МЧС России сообщили, что на место ЧП под Норильском вертолётами доставили новые ёмкости для сбора нефтепродуктов.