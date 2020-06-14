Погода на месте разлива нефтепродуктов в Норильске всё ещё ветреная

На месте разлива нефтепродуктов в Норильске ветреная погода сохранится в ближайшую неделю. Это является основной помехой для ликвидации последствий ЧС.

«Там ветер, он может усиливаться в понедельник: средний ветер – 8 метров в секунду, а при порывах он может быть больше», — цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Отмечается, что при этом в районе высокая температура воздуха.

«Порывистый ветер – главная помеха для сбора нефтепродуктов с поверхности воды», — добавил Вильфанд.

Также сообщается, что согласно прогнозу, серьёзных осадков не предвидится.

Ранее стало известно, что на месте разлива топлива в Норильске за сутки собрали более 4 тыс. кубометров топливно-водяной смеси.